فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، هذا المقال المخصص لمعرفة فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج، خاصة أنه يأتي تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك ويوم عرفة الذي يسبقه، ونرفق كم فضل صيام يوم عرفة للمسلم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن فضل صيام هذا اليوم العظيم على محركات البحث وجوجل، لذلك قررنا أن نقدم لكم فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج 2022.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج 2022

جاء في فضل صيام يوم عرفة في "صحيح مسلم" عن أبى قتادة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

دعاء يوم عرفة

ووضعنا لكم دعاء يوم عرفة 2022 وهو كما يلي: (اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا).

فقد روي عن النبي "صل الله عليه وسلم" قوله: "خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّونَ مِن قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ".

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

أدعية مستجابة ليوم عرفة

- اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد

- اللهمّ يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة

- رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

- اللهم فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم

- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه