موعد عيد الأضحى 2022- موعد وقفة عرفة 1443- 2022، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الجاري 2022-1443 هجري، بدأ المسلمون في البحث والتساؤل عن موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، كونهم ينتظرون حلول عيد الأضحى المبارك على أحر من الجمر، إذ تزيد فيه زيارات الأحبة والطقوس السعيدة والجميلة، إضافة إلى تجمع العائلة بعد صلاة الفجر على نحر الأضحية، في تعاون وسعادة وفرح ابتهاجا بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة.

متى عيد الاضحى 1443

وبدأ المسلمون في جميع بلدان العالم في التساؤل حول، موعد عيد الأضحى 2022- موعد وقفة عرفة 1443- 2022، حتى إنهم شرعوا يتساءلون عن، متى عيد الأضحى 1443، لأنهم ينتظرون حلوله بفارغ الصبر، لاسيما وأنهم يتجهزون للعيد من الأسواق، إذ تجد الأسواق الآن مليئة بكل ما يلزم الأعياد من مكسرات وحلويات وأحبال زينة وغيرها الكثير، لهذا نرفق نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد عيد الأضحى 2022.

#للتـذكيـر | #عيـد_الاضحى



قبل مغرب يوم الأربعاء..

آخر موعد لحلق الشعر

وتقليم الأظافر..



لمن ينوي ذبح الأضحية. — أبـو عَبدالرّحمن (@abu_eabdalrihmi) June 26, 2022

أول يوم عيد الأضحى 2022

وبدأت التساؤلات تزيد عن، أول يوم عيد الأضحى 2022، لاسيما وإن هذه المناسبة تعد من أهم المناسبات التي ينتظرها ويحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، فهي جاءت بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى كبشاً يُنجي فيه سيدنا إسماعيل من الذبح على يد أبيه إبراهيم، ومن يومها بات يوم عيد الأضحى موعدا يحتفل به جميع المسلمين في كل أنحاء العالم على حد سواء.

ظروف هلال ذو الحجة :

سيولد في فجر يوم الأربعاء 5:52ص

وبما أن النهار طويل في ذلك اليوم سيكون للهلال مكث بعد مغيب الشمس على جميع الدول العربية :

وغرة الشهر ستكون يوم الخميس

والجمعة موعد الوقوف بعرفة

والسبت عيد الأضحى

pic.twitter.com/MgSjwrbkyt — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 27, 2022

كم يوم باقي على عيد الأضحى

ويتساءل المسلمون في كل مكان في البلاد، عن موعد عيد الأضحى 2022- موعد وقفة عرفة 1443- 2022، و، أول أيام عيد الأضحى 2022، و، كم يوم باقي على عيد الأضحى، وذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن غرة شهر ذي الحجة 2022، وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، إذ يبدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2022 السبت 9 يوليو 2022، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8م.