سلامة معروف: بدء نقل المسافرين من غزة عبر نفق "تحيا مصر" بأسعار معقولة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، مساء اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، أنه تم إبلاغ متابعة العمل الحكومي بنية الجانب المصري بدء نقل المسافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات وبأسعار معقولة من خلال نفق "تحيا مصر".

وقال معروف خلال حديث صحفي: "سعدنا بتلقي إبلاغ رسمي ببدء العمل بهذه الآلية مطلع الأسبوع القادم بحيث يتم نقل المسافرين ذهابا وايابًا عبر حافلات مجهزة وبأسعار معقولة".

وذكر، أن تسهيلات السفر عبر معبر رفح كانت ضمن البنود التي تم نقاشها خلال زيارة رئيس متابعة العمل الحكومي مؤخرًا إلى جمهورية مصر العربية.

ووجه معروف، شكره للأشقاء المصريين على التسهيلات التي تم الإعلان عنها بخصوص السفر عبر معبر رفح.

وذكر، أن هذا التسهيل سوف يختصر الكثير من معاناة المسافرين حيث سيتم تجاوز الكثير من معيقات الطريق وسيتم المرور عبر نفق تحيا مصر دون الحاجة للمرور عبر المعدية وكل ذلك بسعر معقول يماثل تكلفة السفر العادية.

وكان رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، قد ختم زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية مطلع يونيو الجاري، إذ تم فيها مناقشة العديد من القضايا مع جهات الاختصاص بالجانب المصري.