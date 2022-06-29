محدث مفتي فلسطين: غداً الخميس أول أيام شهر ذي الحجة والعيد 9 يوليو

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الخميس الموافق 30/6/2022م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه فإن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأشارت المملكة السعودية، أن يوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443- 2022.

هذا، ويعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة لهلال عيد الأضحى المبارك، فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات.