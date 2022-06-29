بالصور مصرع 20 شخصاً عطشاً في الصحراء الليبية

لقي 20 شخصاً حتفهم، عطشاً في الصحراء الليبية على الحدود مع دولة تشاد، وفق ما أعلنت مصادر طبية في ليبيا.

وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الطبية في ليبيا، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، من انتشال 20 جثة، في الصحراء قرب الحدود مع تشاد.

وذكر بيان صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن "فريق الجهاز انتشل جثث 20 شخصاً وجدت في الصحراء، بعد تعطل سيارتهم ... وقضوا جميعاً عطشا".

هذا، ووكانت السيارة متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا، وعُثر عليها على مسافة 310 كلم جنوب الكفرة، على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية التشادية، وفقا للبيان.

ونشر الجهاز عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.



