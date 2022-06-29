بالفيديو تفاصيل جديدة بقضية مقتل المذيعة شيماء جمال- من هو زوج شيماء جمال، استيقظ الجمهور المصري والعربي والعالمي أمس على قصة مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها، إذ أقدم على قتلها ودفنها في حديقة الفيلا التي يقطنها، وفق ما أعلنت وسائل اعلام مصرية، نقلا عن تحقيقات أولية باشرت فيها النيابة العامة فور ظهور خبر مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، وهو ما جعل الكثيرين للتساؤل عن سبب مقتل المذيعة المصرية على يد زوجها.

سبب مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال

واهتم الملايين من الناس سواء الصحفيين عن الحقوقيين أو رجال الأمن، أو حتى عامة الناس في البحث عن، بالفيديو تفاصيل جديدة بقضية مقتل المذيعة شيماء جمال- من هو زوج شيماء جمال، كون الخبر صدم به ملايين الناس، وشرعوا يتساءلون عن، سبب مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، وقد أكدت وسائل اعلام مصرية وعربية أن زوجها هو المتهم بقتلها، لكن الصورة تظهر كاملة بعد الانتهاء من التحقيقات الشرطية، وإعلان النيابة العامة لكل التفاصيل المتعلقة بالقضية، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر تفاصيل جديدة حول قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال.

يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم سيادة المستشار ايمن حجاج نائب رئيس محكمة قضايا الدوله ونائب رئيس نادي القضاة وقاتل زوجته المذيعه #شيماء_جمال ودفنها بفلته بالمنصوريه بعد تهديدها له بأبلاغ زوحته الاولي بزوجه منها سراً.



و #علي_الله_حكايتنا 😊✋ pic.twitter.com/fRLGVT8yVr — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) June 27, 2022

من هي شيماء جمال

ويهتم الملايين في البحث والتساؤل عن، من هي شيماء جمال، لاسيما وإنها إحدى المذيعات المشهورات على مستوى مصر والوطن العربي، كما إنها غريبة الأطوار، ودائما ما تثير استغراب الناس وتساؤلاتهم عن قصص البرامج التي تعرضها سواء عبر القناة التي تعمل بها، أو على صفحاتها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأشكاله المختلفة، الجمهور المصري صدم بعدما عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثتها مدفونة بداخل إحدى الفلل بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة وسط البلاد، وقد قضى نحو 6 فتيات في غضون أسبوع جراء تعرضهم للقتل العمد، وعلى الملأ وسط حالة من الصدمة شهدها الوطن العربي.

«أسرته تضم العديد من الضباط والمسؤولين»..

صحيفة عربي 21 تنقل عن مصادر قضائية أن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة #شيماء_جمال قام بالفرار إلى #دبي، عقب تحذيره من قبل نجل عمه الذي يعمل بجهاز الأمن الوطني من تواجد سائقه بقسم الشرطة للإبلاغ عنه pic.twitter.com/qOFO4nVuIP — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 29, 2022

شيماء جمال ويكيبيديا

ويتساءل الناس، بالفيديو تفاصيل جديدة بقضية مقتل المذيعة شيماء جمال- من هو زوج شيماء جمال، لاسيما العامة منهم، وغير الصحفيين والإعلاميين، عن شخصية شيماء جمال، لاسيما وأن قصة مقتلها انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهو ما دفع الناس للبحث عن، شيماء جمال ويكيبيديا، ونرفق لكم السيرة الذاتية للمذيعة المصرية التي لقت حتفها على يد زوجها، فهي مذيعة وإعلامية تحمل الجنسية المصرية، تبلغ من العمر 32 عامًا فهي مواليد 30 يناير 1980م، قدمت عدة برامج تلفزيونية، من أبرزها برنامج المشاغبة عبر شاشة قناة LTC المصرية، وذلك قبل أن يتم إصدار قرار بإيقاف الإعلامية عن العمل لنحو ثلاثة أشهر في عام 2017م، وذلك بسبب مخالفتها للمعايير المهنية لمهنة الصحافة، بعد تناولها على الهواء مباشرة مادة الهيروين المخدرة، ولكنها أعلنت في وقت لاحق أنها لم تتناول الهيروين إنما كانت المادة عبارة عن سكر بودرة واستخدمتها لأداء مشهد تمثيلي، وقدمت للجمهور اعتذارها على ما بدر منها، وعملت أيضًا في قناة الحدث اليوم، قبل أن تختفي عن الساحة الإعلامية