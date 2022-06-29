موعد أول يوم عيد الأضحى في تونس 2022-1443متى اول ايام عيد الاضحي تونس 2022 – 1443

موعد اول ايام عيد الأضحى في تونس 1443 - 2022، عدد كبير جدا من المواطنين في تونس يبحثون بشكل مكثف في الوقت الحالي عن موعد اول ايام عيد الأضحى المبارك في دولة تونس ، والذي يهل علينا في خلال الايام القليلة القادمة ، والذي يرغب فيه المسلمين في التقرب الى الله عز وجل عن طريق الدعاء له ان يرفع البلاء والوباء المنتشر، و يحرص "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد موعد اول ايام عيد الأضحى المبارك في تونس وعدد كبير من الدول العربية الأخرى.

موعد اول ايام عيد الأضحى في تونس 1443- 2022

عيد الأضحى المبارك من الاعياد المفضلة لدي عدد كبير من المسلمين ، حيث يعمل المسلم في التقرب الى الله عز وجل عن طريق ذبح الاضاحي وتوزيعها علي الفقراء والمساكين ، خصوصا في ظل الفترة الصعبة الحالية بعد غلاء الاسعار في معظم الدول ، نظرا لارتفاع سعر الدولار الامريكي ، ويعمل المسلمين في التقرب الى الله عز وجل في ذلك الايام ، وتعد من مظاهر الاحتفال بالعيد هو الطواف حول الكعبة المشرفة من قبل الحجاج الذي سنشاهدهم مع بعضنا البعض في بث مباشر اثناء صعودهم جبل عرفات.

متى اول ايام عيد الأضحى تونس 2022 – 1443

وقد أشارت مجموعة من المصادر الخاصة بنا ان اول ايام عيد الأضحى المبارك ستكون يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو لعام 2022 ، وتعد اجازة عيد الأضحى المبارك هي اجازة مدفوعة الاجر لجميع القطاعات المتواجدة في تونس سواء كان القطاع الحكومي او الخاص.