سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، حيث شهد سعر صرف الدولار في مصر استقراراً دام لمدة أكثر من أسبوع تقريبا، فريق فلسطين اليوم الاخبارية يرصد لكم كل ما هو جديد عن أسعار العملات في تعاملات سوق المال، وبالأخص سعر الدولار الأمريكي الذي يتلاعب بالبورصات العالمية بالارتفاع والانخفاض في الاقتصاد العالمي، والأسعار بشكل عام، وفيما يلي سوف نتيح لكم سعر الدولار في تعاملات سوق المال اليوم، حيث نرصد لكم سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 2022/6/29.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء29 يونيو 2022

سجل الدولار في تعاملات نهاية أمس الثلاثاء ارتفاعا في سعره ، حيث سجل سعر 18.82جنية، وقد قال مسئول صرف عن هذه الزيادة بأنها شيء طبيعي ومتوقع في وقع الأحداث الحالية، وذلك لأن العملة سعرها يزيد أو يقل حسب حالة العرض والطلب في السوق، كما أشار إلى أن هناك مشكلة عامة في سوق المال والعملات، بالإضافة إلى حرب أوكرانيا وروسيا والتي تضاعفت تأثيراتها وهذا ما يؤدي إلى تحرك سعر العملة في أي دولة، وقال هذا الخبير بضرورة قبول هذه الزيادة والنقصان أيضا من قبل عامة الشعب.

سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بسعر 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع

بنك مصر بسعر 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية بسعر 18.78 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع

بنك القاهرة بسعر 18.77 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع

والبنك التجاري الدولي بسعر 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع

بنك قناة السويس بسعر 18.71 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 18.79 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع

بنك كريدي أجري كول بسعر 18.74 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع

بنك البركة بسعر 18.73 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.