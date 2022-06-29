من هي طالبة الثانوية العامة التوجيهي 2022 ام اللوز- من هي الطالبة ام اللوز، بات جميع أهالي قطاع غزة تبحث عن الطالبة ام اللوز، فبعد أن أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أشكالها، أضحى الجميع سواء ان كان كبيرا أو صغيرا يريد معرفة من هي الطالبة ام اللوز، التي يتحدث عنها الجميع، والتي دفعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تغيير توزيع علامات امتحان الجغرافيا للفرع الأدبي الذي قدموه يوم الاثنين الماضي.

من تكون الطالبة ام اللوز

واهتم عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة، بل من المحافظات الفلسطينية بشكل عام، لمعرفة من الذي دفع الجميع للتحدث عن هذه الفتاة، ولماذا لاقت صدى كبير، لهذا يتساءلون عبر محركات البحث عن، من هي طالبة الثانوية العامة التوجيهي 2022 ام اللوز- من هي الطالبة ام اللوز، وهو ما دفع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق لكم تفاصيل حادثة الطالبة ام اللوز، والتي باتت حديث الشارع الغزي، والذي لاحظنا أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين يبحثون عن، من تكون الطالبة ام اللوز.

بالفيديو من هي طالبة التوجيهي ام اللوز

قصة الطالبة ام اللوز لاقت صدى واسع في الشارع الفلسطيني، فالجميع بات يتحدث عنها، فهي دفعت الوزارة لاتخاذ إجراءات بحق الطلبة، بعد أن تحدثت بشكل علني عبر وسائل الإعلام عن حالة الغش في امتحان الجغرافيا، لهذا يبحثون الآن، بالفيديو من هي طالبة التوجيهي ام اللوز، وهي طالبة ثانوية عامة من قطاع غزة، أذ أقدمت على الحديث عن سهولة امتحان الجغرافيا الذي قدمه فرع الأدبي، والتي تحدثت علانية عن حالات غش حصلت في الامتحان، وهو ما دفع الوزارة لاتخذا إجراءات بهذا الصدد ليست في صالح الطلبة.

الأخت الطالبة #ام_اللوز



أنا تضايقت لما سمعت كلمة ( إِشُّوًَا ) pic.twitter.com/LltjV1uqgb — Abu Qusai (@anasalqudairy) June 29, 2022





من هي الطالبة ام اللوز

ويتساءل الآلاف عن، من هي الطالبة ام اللوز، و، من هي طالبة الثانوية العامة التوجيهي 2022 ام اللوز- من هي الطالبة ام اللوز، من هي الطالبة ام اللوز، شرعت في الايام مع القليلة السابقة امتحانات الثانوية العامة في دوله فلسطين ويدخل الطلاب الى قاعات الامتحان في أجواء مطمئنه وآمنه لدى الطلبة، ولكن هناك بعض المشاكل التي يختلقها بعض الطلاب في ظل هذه الاجواء الهادئة، نريد أن نتعرف من خلال هذه المقالة حول الطالبة ام اللوز التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي طالبه في الثانوية العامة وتقدم الاختبارات في الوقت الحالي وتم عمل مقابله معها، لمعرفه آلية الاختبارات وتقييمها بشكل كامل سنتعرف على كافة التفاصيل حول هذه القضية.