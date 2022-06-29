موعد اول ايام عيد الأضحى المبارك في الكويت 2022-1443

موعد عيد الأضحى المبارك 2022-1443 في دولة الكويت، يعتبر عيد الأضحى من الاعياد المفضلة لدي عدد كبير جدا من المواطنين في الكويت ، حيث يعمل كل منهما في التوجه الى الميادين وذلك من اجل اداء صلاة العيد ، والتي تعد من اهم مظاهر الاحتفال بالعيد ليس فقط في الكويت بل في جميع انحاء العالم ، ومن المقرر ان يتم الاعلان علي موعد اول ايام العيد في خلال الساعات القليلة القادمة عن طريق دار الافتاء التي تقوم بالإعلان بشكل مباشر من على شبكة الانترنت ، وذلك بهدف معرفة المواطنين موعد العيد ، وتعد اجازة عيد الأضحى هي اجازة رسمية لجميع القطاعات المتواجدة في الدولة.

متى اول ايام عيد الأضحى الكويت 2022 – 1443

من المقرر ان تهل علينا اجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في دولة الكويت يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو لعام 2022 وهي اول ايام عيد الأضحى المبارك ، على ان تكون وقفة يوم عرفات يوم 8 من شهر يوليو.

والجدير بالذكر ايضا ان فضل صيام ليلة عرفات تعمل علي تكفير ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة.