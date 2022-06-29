النيابة العامة: نُتابع شكاوى تكدير صفو لجان الثانوية العامة

أكدت النيابة العامة بغزة، أنها تُتابع بعض الشكاوى المتعلقة بتكدير صفو وطمأنينة طلاب الثانوية العامة واللجان المراقبة خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وذكرت في بيان لها أنها أصدرت تعليماتها المشددة لوكلاء النيابة العامة بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة الشرطية لملاحقة وضبط المتسببين بتلك الوقائع، وتوقيف من يثبت عليه الجرم.

وشددت النيابة على أنها تُتابع مع وزارة التربية والتعليم بعض هذه الشكاوى؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يتسبب بالتشويش على الطلاب الممتحنين أو تكدير صفو الطمأنينة العامة.