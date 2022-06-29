موعد أول يوم ذي الحجة 2022- فضل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة، يتساءل الملايين من المسلمين عن موعد أول يوم ذي الحجة 1443 هجري -2022 ميلادي، فيتصدر البحث عن موعد هذا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث المختلفة، لاسيما وأن المسلمين ينتظرون هذا اليوم على أحر من الجمر، إذ إنهم يشرعون بصوم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من كل عام، حتى ينالوا الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى.

موعد أول يوم ذي الحجة 2022

ويبحث المسلمون عن، موعد أول يوم ذي الحجة 2022- فضل الصيام في العشر الأواخر من ذي الحجة، وفهم يهتمون بصيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من كل عام، لأنهم يعدون من أهم أيام السنة على الإطلاق، إذ يسعى ويحرص المسلمون على استثمار كل هذه الساعات والدقائق والثواني في الأعمال الصالحة والتقرب من الله سبحانه وتعالى من أجل كسب الحسنات، ودخول الجنة، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد أول يوم ذي الحجة 2022، حتى تنتشر الفائدة بين جميع المسلمين.

ما فضل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة

ويهتم المسلمون في جميع أنحاء البلاد في البحث عن، ما فضل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة، كونهم يريدون نيل ثواب وأجر هذه الأيام، فهي فرصة عظيمة لمضاعفة الأعمال الصالحة والصلوات والأدعية من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في العام، لهذا نرفق لكم الإجابة عن تساؤلاتكم، لتعم الفائدة بين جميع المسلمين، يُشار إلى أنّ صيام اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ وهو يوم عرفة مشروع لغير الحاجّ؛ فقد قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ)،[٤] ويوم عرفة من أيّام الله العظيمة، وحَريّ بالمسلم أن يستغلّ فيه نَفَحات الرحمة، كما يُستحَبّ أن يصومه المسلم غير الحاجّ؛ ابتغاء تكفير ذنوبه.

الخميس هو أول أيام العشر من ذي #الحجة والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ". — tysere trban أبوعبدالله (@tyesertrban) June 28, 2022

#عشرة_ذي_الحجة



رَبَّنَا أَكْرِمْنَا بِبلوغِ خيرِ أَيامِ الدُنيا والعام، عشرِ ذي الحِجَّة,اللهُمَّ و أَعِنَّا فيهَا على ذكرِكَ، و شُكرِكَ و حُسنِ عِبادَتِكَ. pic.twitter.com/7OPKEozNPD — رحمك الله ي زياد اللهيب (@for_Ziad43) June 28, 2022

متى يكون اول يوم من ذي الحجة

ويبحث الملايين من المسلمين في كل مكان على وجه الأرض عن المسلمين عن، متى يكون اول يوم من ذي الحجة، ونرفق لكم الإجابة على هذا التساؤل، لأنها مناسبة مهمة يهتم المسلمون بكل تفاصيلها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 يوليو وقفة عرفة، والسبت 9 يوليو 2022 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ماليزيا و سلطنة بروناي تعلنان عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك. pic.twitter.com/iejakFvpqu — Khaireddine Rouba 🇩🇿 (@khairouba) June 29, 2022

1 ذو الحجة 1443

ويتساءل الناس عن، 1 ذو الحجة 1443، و، موعد أول يوم ذي الحجة 2022- فضل الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة، و، متى يكون اول يوم من ذي الحجة؛ لأنهم يهتمون بالاطلاع على، صيام أول أيام ذي الحجة 2022، لما فيها أجر وثواب، وبركة، فهي أيام عظيمة يسعى المسلم إلى استثمارها بكل ساعاتها ودقائقها والثواني التمر تمر بها، لأن إن ذهبت لا تعود أبدا.