مهجة القدس: الأسير خليل محمد خليل عواودة يعاني ظروفًا صحية خطيرة

أفادت مهجة القدس للشهداء و الاسرى بأن الأسير خليل محمد خليل عواودة يعاني ظروفًا صحية خطيرة بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأوضحت مهجة القدس في تصريح صادر عنها ظهر اليوم الأربعاء أنه رغم تدهور حالته الصحية إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني نقلته أمس من مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل إلى سجن عيادة الرملة.

حملت مهجة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خليل عواودة وتدعوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طاقم طبي متخصص بشكل عاجل للوقوف على حالته الصحية والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه لتلقي العلاج اللازم خارج الأسر.