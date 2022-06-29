جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد مرعي إلى مثواه الأخير في مخيم جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من مخيم جنين، والذي ارتقى متأثرا بإصابته خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومنه إلى المسجد، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه.

وسار الموكب في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء في المخيم، حيث ووري الثرى هناك، وسط ترديد للهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا، والمؤكدة على الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق أهالي جنين.

وحمّل والد الشهيد سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على عملية إعدام نجله محمد، مؤكدا أن جنود الاحتلال منعوا أحد أقاربه من محاولة إنقاذ حياته، وأصابوه بشظايا في يده.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أعدمت نجله وهو أعزل بالرصاص المحرم دوليا، داعيا لتوفير الحماية لشعبنا.