ع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، يكثر سؤال هل يجوز للموكل في الأضحية 2022 أن يحلق، وما حكم الأضحية، حيث أنَّ الأضحيةَ هي ما يُذبح من بهيمةِ الأنعام تقربًا لله -عزَّ وجلَّ- يومَ العيدِ، ومعلومٌ أنَّه يصحُّ للمسلمَ أن يذبحَ أضحيته بيده، كما يصحُّ أن يقومَ بتوكيلِ غيره بذبحها، لكن ما حكمُ الحلقِ للموكِّل في ذبحها؟ وما حكمُ حلقُ الوكيلِ في ذبحها؟ وما حكمُ الأضحيةُ أساسًا؟ كلُّ هذه الأسئلة يجب عليها فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

هل يجوز للموكل في الأضحية أن يحلق..؟

لقد تباينت آراءُ أهلِ العلمِ في حكمِ الحلقِ لمن أرادَ أن يضحيَ، حيث ذهب بعضهم إلى وجوبِ الإمساكِ عن حلقِ الشعرِ وقصِّ الأظافرِ، وذهب آخرونَ إلى استحبابِ الإمساكِ عن الحلقِ والتقصيرِ وقصِّ الأظافرِ، وبناءً على ذلك فإنَّه يختلفُ حكمُ الحلقِ للموكِّل بناءً على أصلِ حكمِ الحلقِ ابتداءً، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

القول الأول: إنَّ حلقَ الموكِّل لشعرهِ (أي صاحب الأضحية ومن دفع ثمنَ الأضحيةَ) جائزٌ عند من قال باستحبابِ الإمساكِ عن حلقِ الشعرِ وقصِّ الأظافرِ.

القول الثاني: إنَّ حلقَ الموكِّل لشعرهِ (أي صاحب الأضحية ومن دفعَ ثمنَ الأضحيةَ) غيرُ جائزٍ عند من قال بوجوبِ الإمساكِ عن حلقِ الشعرِ وقصِّ الأظافرِ.

هل يجوز للوكيل أن يحلق

نعم، يجوزُ لمن وكِّلَ في ذبحِ الأضحيةِ أن يأخذَ شيئًا من شعرهِ وأظافرهِ؛ إذ أنَّ قولَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ)،[2] إنَّما هو خاصٌ بصاحبِ الأضحيةِ لا بمن يريدُ أن يذبحها له، وبناءً على ذلك فإنَّ الوكيلَ في ذبح الأضحيةِ لا يلزمه شيءٌ من ذلك.

حكم الأضحية

تباينت آراء أهل العلمِ في حكمِ الأضحيةِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

القول الأول: ذهب جمهورُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ، مستدلينَ بقولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ).

القول الثاني: ذهب الحنفيةُ إلى وجوبِ الأضحيةِ للقادرِ عليها، وقد استدلوا بقولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا).

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان هل يجوز للموكل في الأضحية ان يحلق؟ وفيهِ تمَّ بيانُ جوازِ ذلك عند من قال باستحبابِ الإمساكِ عن الحلقِ، وعدمُ جوازِ ذلك عند من قال بوجوبِ الإمساكِ عن الحلقِ، كما تمَّ بيانُ جوازِ الحلقِ للوكيلِ.