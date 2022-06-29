مسؤول بالتعليم يوضح لـ"فلسطين اليوم": سبب التعديل على مبحثي "الدين والتكنولوجيا"

لأول مرة، في تاريخ الثانوية العامة 2022، قررت وزارة التربية والتعليم العالي، إجراء تعديل على طبيعة أسئلة امتحانات التوجيهي 2022، خلال تقديم الطلبة الامتحانات، فأصدرت تعديلاً على مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا".

حالة من الغضب انتابت الطلبة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم، إلغاء سؤال (اختر) في امتحاني مبحثي "التربية الإسلامية والتكنولوجيا"، واستبداله بسؤال مقالي.

وزارة التربية والتعليم العالي، بررت على لسان أ. جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة اتخذت إجراءاتها الخاصة، لحماية امتحان الثانوية العامة.