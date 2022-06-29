تفاصيل جديدة عن سبب وفاة الفنان الكويتي سعود بدر الشمري

يبحث الكثيرون عن سبب وفاة سعود بدر الشمري، وتفاصيل حياته والسيرة الذاتية له، الذي شكلت وفاته صدمة للكل من حوله، خاصةً قبل عيد الأضحى المبارك، حيث توفي في 28 يونيو/حزيران الجاري، بسبب معاناة مع مرض السكري، حيث أعلن الاعلامي مفرح الشمري وفاة الفنان سعود بدر الشمري.

سبب وفاة الفنان الكويتي سعود بدر الشمري

وأعرب مفرح الشمري عبر حسابه على موقع "إنسغرام" عن إحباطه لتجاهل الفنانين خبر وفاة سعود الشمري، وكتب: "الممثل سعود بدر اليوم توفى بعد صراع مع المرض، و لأن ممثل على قد حاله محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في اعمال درامية".

وعلق الشمري في منشوره: ”الممثل سعود بدر اليوم توفى، بعد صراع مع المرض، و لان ممثل على قد حاله، محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في اعمال درامية كثيرة، مثل ( عمر الشقا) و( الحب اللي كان) و( فريج صويلح ) و( باب الفرج) وغيرهم.. الله يرحمك بوعزيز“.

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها سعود بدر: ”عمر الشقا“، و ”فريج سويلح“، و ”باب الفرج“، و ”الحب اللي كان“، و ”بنت وشايب“، و ”عيال أبو سالم“.

وفاة الفنان الكويتي سعود بدر الشمري

إن سبب وفاة سعود بدر الشمري صادم للجميع، ويُذكر بأن الشمري هو فنان كويتي لم يحظ بلعب أدوار البطولة أو الأساسية منها، ولكنه شارك في العديد من الأعمال الدرامية التي لاقت إعجاب المشاهدين في الكويت والخليج العربي، وفي المقال الآتي الخاص بموقع محتويات سيتم التعرف على السبب الحقيقي للوفاة، بالإضافة لذكر عدد من نصوص النعي المكتوبة فيه، وأخيرًا التعرف على عدد من أهم المعلومات حول السيرة الذاتية له وإدراج عدد من الأعمال التي شارك بها.

سبب وفاة سعود بدر الشمري

الجلطة الناتجة عن الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته كانت هي سبب الوفاة، وقد أعلن مفرح الشمري الصحفي الكويتي الكبير البارحة عن وفاة الممثل الكويتي المخضرم سعود بدر الشمري وذلك من خلال حسابه على الإنستغرام، أما نص الإعلان المرفق مع صورته الشخصية فكان كما يأتي: “قلب طيب وصادق يجب الخير للجميع.. الله يرحمك بو عزيز” وأكمل “الممثل سعود بدر اليوم توفي بعد صراع مع المرض، ولأن ممثل على قد حاله محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معهم في أعمال درامية كثيرة مثل (عمر الشقا) و(الحب اللي كان) و(فريج صويلح) و(بابا الفرج) وغيرهم، الله يرحمك بو عزيز”.

وقد حرص مفرح على انتقاد زملائه والصحف التي لم تنعى الشمري، وعلل ذلك لكونهم يعتبرونه من ممثلي الصف الثاني فلا مكان له بينهم وأكد على ذلك عيسى القلاف الذي قال:”للأسف الممثل اللي على قد حاله وشارك بأعمال درامية كثيرة ما يذكرونه الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى”.

نعي سعود بدر الشمري من قبل زملائه

على الرغم من غياب الكثير من الفنانين وعدم تعليقهم على خبر الوفاة، إلا أن ذلك لا يُخفي حقيقة قيام العديد من بذلك، فقد نعته الفنانة البحرانية شيخة زويد عير حسابها الشخصي على منصة إنستغرام قائلة:”الله يرحمه برحمته ويغمد روحه الجنة” بالإضافة لتعليق الفنان غانم الفانم كاتبًا:”له الرحمة والمغفرة ولكم العزاء والمواساة”، كما قام للإعلامي طلال الخليفة بنعيه أيضًا قائلًا:” الله يرحمه ويغفر له فنان قدير وملتزم في أعماله، وصاحب ملقى وصاحب ابتسامة اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.

السيرة الذاتية لسعود بدر الشمري

سعود بدر الشمري، كويتي الجنسية ومن مواليد عام 1959 ميلادي، وتوفي في 28 – 6 – 2022 ميلادي عن عمر يناهز 63 عام، يجدر التنويه إلى عدم وجود الكثير من المعلومات عنه، وذلك لكونه من الممثلين الثانويين في الساحة، ولكن ذلك لا يمحي حقيقة مشاركته في العديد من الأدوار والأعمال المهمة، ومنها:

فريج صويلح في عام 2005 ميلادي.

عيال أبو سالم في العام 2008 ميلادي.

عمر الشقا في عام 2009 ميلادي.

أم البنات في عام 2009 ميلادي.

الحب الذي كان في عام 2010 ميلادي.

باب الفرج في عام 2011 ميلادي.

بنت الشايب في عام 2015 ميلادي.