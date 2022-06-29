الإجابات النموذجية لامتحان الكيمياء الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الفرع العلمي اليوم الاربعاء امتحان الكيمياء بعد تقدمها يوم الاثنين الماضي لامتحان الرياضيات الورقة الثانية ، حيث وصف الامتحان بالصعب والطويل ، بالإضافة الى امتحان الاحياء ، لتكون جل امتحانات الثانوية العامة الفرع العلمي صعبة ناهيك عن الحديث عن تجاوزات في سير الامتحانات، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تتابع الاسئلة وسيتم نشر الإجابات النموذجية لامتحان الكيمياء الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022 ، يتقدم طلبة

الإجابات النموذجية لامتحان الكيمياء الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022

وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.





فوضى في الامتحانات

قال صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله 29/6/2022 "لاحظنا وجود محاولات لاستخدام مكبرات صوت لإيهام طلبة الثانوية بأن هناك إجابات يتم تقديمها لهم.

وقال الخضور في تصريحات اذاعية ان هذا التصرف يسيء لسمعة الامتحان، واتخذنا مجموعة إجراءات، وفي حال اضطررنا لنقل قاعة سنقوم بنقلها، ولن نتردد باتخاد أي إجراء للحفاظ على مصداقية الامتحان".

وانتشرت خلال الساعات الماضية تأكيدات بشأن استخدام العديد من الاشخاص لمكبرات الصوت خارض قاعات الامتحانات فور طرح الاجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجابات النموذجية لامتحان الكيمياء الفرع العلمي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، محمد عواد، إنّ "امتحان الثانوية العامة هذا العام، يأتي في وقت خسرت فيه فلسطين اثنين من الطلبة الذين حرموا من تقديم الامتحان، إذ استشهدت الطالبة حنان عباس من جنين شمالي الضفة، والطالب معتصم عطا الله من بيت لحم، والذي تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه حتى الآن، علاوة على حرمان 26 طالباً من تقديم الامتحان بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال، وهم إما محكومون أو موقوفون يقبعون في سجون الاحتلال".

"فلسطين اليوم" ستنشر يعد قليل اسئلة واجابات امتحان الكيمياء فور انتهاء الامتحان :