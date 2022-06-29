الإجابات النموذجية لامتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الفرع الادبي اليوم امتحان الثقافة العلمية بعد تقدمها لامتحان الجغرافيا يوم الاثنين 25/6/2022 ، حيث وصف الامتحان بالسهل، في حيث يتبقى لطله الثانوية العامة امتحانات وهما التربية الاسلامية والتكلنولجيا صعبة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تتابع الاسئلة التي يتم سيتم نشرها اليوم بشأن الإجابات النموذجية لامتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاربعاء29/6/2022 ،

الإجابات النموذجية لامتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022

وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.

الإجابات النموذجية لامتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022

مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، محمد عواد، قال إنّ "امتحان الثانوية العامة هذا العام، يأتي في وقت خسرت فيه فلسطين اثنين من الطلبة الذين حرموا من تقديم الامتحان، إذ استشهدت الطالبة حنان عباس من جنين شمالي الضفة، والطالب معتصم عطا الله من بيت لحم، والذي تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه حتى الآن، علاوة على حرمان 26 طالباً من تقديم الامتحان بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال، وهم إما محكومون أو موقوفون يقبعون في سجون الاحتلال".

ويشار الى ان طلبة الثانوية العامة يتقدمون لامتحان الثقافة العلمية للأدبي وامتحان الكيمياء الفرع العلمي .

امتحان الثقافة العلمية الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاربعاء 29/6/2022









اجابات الامتحان













