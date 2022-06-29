بالفيديو مؤثر : ماذا قال والد الشهيد  "محمد" مرعي  ...وآخر مكالمة دارت بينهما

قال والد الشهيد محمد ماهر نافع مرعي ( 25 عاماً)، اليوم الأربعاء 29/6/2022 ، ابني نال الشهادة، والحمد لله فهو منذ 16 عاماً وهو منخرط في العمل المقاوم من أجل القدس.. ونال ما يتمنى"

وتابع وقد ظهرت على ملامحه الجلد والصلد: "آخر مكالمة دارت بيني وبين ابني كانت في تمام الساعة ال12 مساءً ، وخرج من البيت صباح اليوم مع ابن عمه على دراجته النارية ، ولكن بعد 10 دقائق فقط تم الاتصال بي أن نجلي قد أصيب" .

وأكد والد الشهيد أن نجله لم يفعل شئ فمجرد وصوله إلى نقطة معينة تم إطلاق النار عليه، وكأن أن هناك قرار بأن يتم تصفيته " .

وأشار والد الشهيد إلى محمد ليس الأول في العائلة فقد استشهد ابن خاله براء لحلول قبل 12يوماً بالإضافة إلى استشهاد ابن عمه في 2002 .

وبين والد الشهيد مرعي أن عنده 3 ابناء، ومحمد لم يتزوج بعد رغم استعداده المستمر للبناء له لتزويجه ، إلا أن إصراره على الشهادة كانت تمنعه، موضحاً أن "محمد " خلوق ومتدين.. ويحب الشهادة ولا يمكن القول سوى "ربنا يحمي كل الشباب ".

ويشار إلى أن الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين بالضفة المحتلة استشهد فجراً، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد مدير مستشفى خليل سليمان د. وسام بكر، استشهاد الشاب مرعي من سكان مخيم جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال فجرا خلال مواجهات بالمدينة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى يوسف الجعفر، وأحمد أسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.