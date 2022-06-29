يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء – سعر الذهب في فلسطين بالدينار والشيكل مقابل الدولار الأمريكي، حسب تغييرات السوق العالمي لسعر جرام الذهب، لذا نحرص على أن نقدم لكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وسعر الذهب في فلسطين بالدينار بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 201.24 شيكل $58.59

سعر الذهب عيار 22 184.47 شيكل $53.71

اسعار الذهب عيار 21 176.09 شيكل $51.27

اسعار الذهب عيار 18 150.93 شيكل $43.94

سعر الذهب عيار 14 117.39 شيكل $34.18

سعر الذهب عيار 12 100.62 شيكل $29.30

اسعار أوقية الذهب 6,259 شيكل $1,822

اسعار جنيه الذهب 1,409 شيكل $410.15

اسعار كيلو الذهب 201,241 شيكل $58,592

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 يونيو 201.10 175.96 150.83 117.31 100.55

27 يونيو 200.59 175.52 150.45 117.01 100.30

26 يونيو 200.48 175.42 150.36 116.95 100.24

25 يونيو 200.50 175.44 150.38 116.96 100.25

24 يونيو 200.27 175.24 150.20 116.82 100.13

23 يونيو 202.77 177.43 152.08 118.28 101.38

22 يونيو 203.24 177.84 152.44 118.56 101.62

21 يونيو 203.05 177.68 152.29 118.45 101.53

20 يونيو 203.89 178.40 152.92 118.93 101.94

19 يونيو 204.85 179.25 153.64 119.50 102.43