الأسير الدبعي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ"11"على التوالي

يواصل الأسير محمود الدبعي (23 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين، اليوم الاربعاء 29/6/2022 إضرابه عن الطعام لليوم الـ(11) على التوالي، احتجاجاً على ظروف اعتقاله "اللاإنسانية" وما يتعرض له من تعذيب شديد خلال التحقيق معه في سجون الاحتلال.

وأفاد الحاج أبو أنس الدبعي والد الأسير محمود، أن نجله معتقل منذ 47 يوماً ويقبع في مركز توقيف الجلمة، ويتعرض لتعذيب نفسي وجسدي غير مسبوق لإجباره على الاعتراف بما لم يرتكبه.

وأضاف الحاج الدبعي في مقابلة خاصة، أن الأسير محمود مضرب لليوم ال11 على التوالي رفضاً لظرف اعتقاله داخل الزنازين، منوهاً أنه مصاب بثلاث رصاصات في الظهر والكتف دون تقديم العلاج المناسب حيث يعاني من السخونة والتهابات الجروح.

يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الهدف في جنين في 13 مايو 2022، واعتقلت الدبعي (23 عاماً)، بعد إصابته والاشتباك معه لعدة ساعات، وكان قد اعتُقِلَ مدة عام في سجون الاحتلال سابقاً.