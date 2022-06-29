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بالفيديو والصور
لحظة مؤثرة لوداع والدة الشهيد محمد مرعي وبكاء أقاربه وأصحابه من جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
29 يونيو 2022
لحظة مؤثرة لوداع والدة الشهيد محمد ماهر مرعي
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