بالفيديو والصور لحظة مؤثرة لوداع والدة الشهيد محمد مرعي وبكاء أقاربه وأصحابه من جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
29 يونيو 2022
لشهيد محمد ماهر مرعي
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لحظة مؤثرة لوداع والدة الشهيد محمد ماهر مرعي

 

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