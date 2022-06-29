طقس فلسطين: ارتفاع متتالي لدرجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:46 ص
29 يونيو 2022
طقس فلسطين- الطقس.jpg
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الأربعاء

2022-06-29

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس

2022-06-30

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة

2022-07-01

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت

2022-07-02

يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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