سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022- بكم الدولار في مصر النهاردة



استقر سعر الدولار اليوم في مصر، مقابل الجنيه صباح تعاملات الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022، على شاشة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. org. eg"، نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وبقي سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

في بنك مصر، تكررت نفس أسعار تداول الدولار في البنك الأهلي المصري.

وفي أكبر بنك خاص بمصر، لم يتغير سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، ليبقى عند 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 19.76 جنيه للشراء، و19.85 جنيه للبيع، مقابل 19.74 جنيه للشراء، و19.83 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس.

وعن سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، فقد صعد إلى نحو 19.74 جنيه للشراء، و19.87 جنيه للبيع، مقابل 19.66 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار تداول اليورو في البنك الأهلي المصري.

وزاد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 19.76 جنيه للشراء، و19.89 جنيه للبيع، مقابل 19.69 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى مستوى 22.93 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر، إلى نحو 22.94 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى نحو 22.97 جنيه للشراء، و23.17 جنيه للبيع، مقابل 22.92 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 60.96 جنيه للشراء، و61.29 جنيه للبيع، مقابل 61.07 جنيه للشراء، و61.34 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس.