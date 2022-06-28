سعر الذهب اليوم في سوريا- سعر جرام الذهب بالليرة السورية

شهدت سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 29/6/2022، تراجعاً في سوق التعاملات الصباحية، رغم صعود "المعدن النفيس" عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 147.262 ألف ليرة (58.61 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 128.857 ألف ليرة (51.29 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 110.448 ألف ليرة (43.96 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.903 ألف ليرة (34.19 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، تراجعا إلى نحو 4.579 مليون ليرة (1823 دولارا).

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فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.030 مليون ليرة (410.29 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل التحذيرات بشأن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، بينما تترقب الأسواق أي مستجدات تتعلق بحظر مجموعة الدول السبع لاستيراد المعدن الثمين من روسيا.

هذا وحذر خبراء وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" أمس الإثنين من أن استمرار السياسة التشددية القوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يزيد احتمالات حدوث ركود أمريكي خلال العام المقبل، حيث يقوم بمكافحة تسارع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على حساب النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.21% إلى 1828.80 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.30% إلى 1828.17 دولار للأوقية.

وارتفعت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز 0.55% عند 21.28 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.37% عند 911.36 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.32% إلى 1895.09 دولار.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.91 نقطة.