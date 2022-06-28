مصادر عبرية: "إسرائيل" تشعر بالحرج بعد تكذيب حماس

قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 28/6/2022، أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تشعر بالحرج بعد تكذيبها إعلان حماس أمس بأنها لن تصدر أي وثائق حول الأسرى لديها.

وقالت القناة 14 العبرية: أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" شعرت بالحرج الكبير بعد أن كذبت إعلان حماس أمس بأنها لن تصدر أي وثائق حول الأسرى لديها

ووفقاً لموقع "ريشت كان" فإن حماس تريد التوصل لصفقة أسرى بأي ثمن وعرض الفيديو عن السيد لربما يؤكد التقارير التي صدرت أنها تريد الإفراج عنه مقابل أسرى مرضى.

وذكر الموقع، أن "إسرائيل" توجهت بالأمس مباشرةً إلى مصر بعد إعلان حماس وطلبت منها معلومات عن ذلك الإعلان.

وكشف الموقع أن اليوم "إسرائيل" طلبت من الصليب الأحمر والمجتمع الدولي التدخل وألقت اللوم على حماس بالمسؤولية عما يجري وتأخير فرص التوصل إلى اتفاق.