هل هناك قلق من الأوبئة خلال موسم الحج..؟

طمأنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء 28/6/2022، بعد وجود قلق من الأوبئة سواء جدري القرود أو جائحة كورونا خلال موسم الحج 1443- 2022.

وأكدت "الوزارة"، في تصريحات صحفية، أن تحديد الفئة العمرية سيكون بشكل مؤقت إلى أن تختفي الحالات الحرجة من أصحاب الفئات العمرية الكبيرة.

وأضافت، "ثقتنا في الإجراءات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة "كورونا"، تجعلنا على يقين أن هناك إجراءات لتدارك الأمر قبل وقوعه".

وأردفت "الوزارة"، أن الإجراءات اختلفت ونحرص على الاشتراطات الصحية، مثل فحص الـ pcr قبل 72 ساعة من دخول الحج، وكذلك الفئة العمرية يسمح لمن هم أقل من 65 عاما بأداء فريضة الحج، ويجب أن يكون مكتمل التحصين لأداء الحج.