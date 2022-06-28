محكمة عوفر تثبت أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل الإداري جمال زيد

ثبتت محكمة عوفر العسكرية، اليوم الثلاثاء 28/6/2022، أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل الإداري جمال زيد لمدة 3 أشهر، رغم خطورة وضعه الصحي.

وأفادت مؤسسة الضمير، بأن الأسير زيد يعاني من فشل كلوي ويقوم بعملية غسل الكلى ثلاثة مرات في الأسبوع إضافة إلى اضطرابات في ضربات القلب، وكان قد أجرى عملية شبكية ويعاني من آثار جلطة سابقة، ويتواجد في عيادة سجن الرملة.

يذكر أنه معتقل إداري سابق، كان قد أمضى عاماً في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقاله بتاريخ 19 أيار/مايو 2021 وصدر بحقه أمراً بالاعتقال الإداري، تم تجديده ثلاث مرات.