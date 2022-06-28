ماذا قال والد الجندي هشام السيد الأسير لدى المقاومة؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:54 م
28 يونيو 2022
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رد والد الجندي هشام السيد الأسير لدى المقاومة اليوم الثلاثاء 28/6/2022، حول المشاهد التي رآها لابنه الأسير لدى المقاومة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" نشرت مقطعاً مرئياً  لأحد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لديها.

ويظهر في الفيديو الذي نشره القسام في "قناته بالتليجرام"، مشاهد مصورة للأسير "الإسرائيلي" هشام السيد وهو في حالة صحية متدهورة.

ووفقاً لصحيفة "معاريف"، قال شعبان السيد والد هشام الأسير في غزة: هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها منذ 7 سنوات، لقد منحنا الرضا، إنه بخير وآمل أن يحصل على العلاج، يبدو أنه على ما يرام.

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