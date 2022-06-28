بالصور متى صَور "القسام" مقطع الفيديو الخاص بحالة الأسير "الإسرائيلي" هشام السيد؟

أظهرت مشاهد الفيديو الذي نشرتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد الأسرى "الإسرائيليين" لديها التوقيت الذي تم إعداده فيه.

وجاء في مقطع الفيديو، أن الأسير الذي أعلن عنه الناطق باسم القسام أبو عبيدة، تدهور حالته الصحية هو الأسير "الإسرائيلي" هشام السيد والذي فقدت أثاره عام 2015، بعد اجتيازه الحدود باتجاه قطاع غزة.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن توقيت تصويره جاء قبل 6 أيام، وهو ما أكده البث المباشر لقناة الجزيرة القطرية للجلسة النقاشية والتي حملت عنوان "عصر جديد للعولمة"، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي، يوم الثلاثاء الماضي 21 يونيو، الساعة 11:50 م.

وفيما يلي صور من المنتدى والمقطع تؤكد توقيت اعداد الفيديو:









وفيما يلي مقطع الفيديو كاملاً: