استقبل تردد قناة روتانا سينما ودراما hd الجديد 2022 على القمر الصناعي هوت بيرد وقمر بدر

وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة روتانا سينما ودراما hd الجديد 2022 على القمر الصناعي هوت بيرد وقمر بدر ، حيث لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة على محرك جوجل الشهير من قبل مئات الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية في الوصول إلى تردد قناة روتانا سينما ودراما وهذا مؤشر واضح على أن هناك اهتمام واسع من الجميع في مشاهدة القناة الرائعة والجميلة وقد تربعت على عرش القنوات لا سيما الفضائيات التي تهتم في بث وعرض المسلسلات والأفلام .

ويسرنا اليوم في ارفاق تردد قناة روتانا سينما ودراما hd الجديد 2022 على القمر الصناعي هوت بيرد وقمر بدر حيث يمكنكم الان ضبط القناة على شاشات التلفاز بكل سهولة تامة وبدون أي تشويش او إعاقة ويترتب على الجميع المواصلة في المتابعة حتى النهاية .

تردد قناة روتانا سينما HD 2022

القمر الصناعي للقناة: نايل سات. في مصر

تردد القناة: 12226.ِ

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب القناة: أفقي.

نمط القناة: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا سينما 2022 نايل سات EGY

القمر نايل سات، التردد، (11296)، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، الجودة: HD، معامل تصحيح الخطًأ: 4/3. وهذا تردد مغاير للأعلى.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات 2022

القمر: عرب سات

تردد القناة: 11843

ترميز القناة: 27500

إستقطاب القناة: أفقي

جودة القناة: HD

معامل التصحيح: 4/3

تردد روتانا سينما 2022 KSA HD

المكان: السعودية

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب القناة: أفقي.

نمط القناة: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا دراما HD الجديد

كما وضعنا تردد قناة روتانا دراما الجديد HD ، على قمر نايل سات: التردد: 11296. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H. معامل التصحيح: 3/4. الجودة: SD. على قمر عرب سات: تردد: 11843. ترميز: 27500. استقطاب: أفقي H. معامل تصحيح: 3/4. الجودة: SD. على عرب سات: تردد: 10890. ترميز: 27500. استقطاب: أفقي H. معامل تصحيح: 3/4. الجودة: HD.

تردد قناة روتانا سينما ودراما

قناة روتانا دراما

ونشير لكم في هذه المقالة التي تناولنا فيها تردد قناة روتانا سينما دراما عن أن القناة اتخذت شعار قد علق في أذهان الكثير من الناس وهو الكرة الخضراء التي تحوي حرف الراء داخلها وتم تعديله أخيرا إلى كرة فضية اللون وبها حرف الراء باللون الأزرق؛.