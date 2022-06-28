ما هو عنوان ip الخاص بي-كيف اعرف عنوان الاي بي IP الخاص بي، عنوان الاي بي IP ، لا تزال عمليات البحث مستمرة وجارية بشكل كبير على محركات البحث العالمية ومحرك قوقل، كون هذا الأمر يهم الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لذلك وتماشياً مع عمليات البحث التي تجرى بشكل دائم عبر المحركات، وضعنا لكم في فريق العمل الخاص بموقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن الطرق المتاحة والمتوفرة والسهلة لمعرفة عنوان الاي بي IP ، وكيف اعرف عنوان الاي بي IP الخاص بي.

كيف اعرف عنوان الاي بي IP الخاص بي

وعنوان IP هو رقم فريد تستخدمه الأجهزة المختلفة عبر الإنترنت للتواصل مع بعضها البعض، وأنه مشابهة نوعاً ما للعنوان البريدي العادي. بدون عنوان IP،ولا يمكنك إرسال أو تلقي المعلومات تماماً كما لا يمكنك إرسال أو تلقي البريد في المنزل بدون استخدام العنوان البريدي المنزل.

عنوان الاي بي IP

و حسب المعلومات فأن رقم الاي بي IP يتكون من 4 خانات كل خانة تحتوي على 3 ارقام كحد اقصى و لا تزيد عن العدد 255، باستخدام هذه الأداة للعثور على عنوان الآي بي IP اي عنوان بروتوكول الإنترنت Internet Protocol الخاص بك بسرعة ، وهو أمر يفيدك لامور عدة ، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام الآي بي IP في حالات الدعم الفني او الألعاب عبر الإنترنت او تطبيقات الديسكتوب التي تتطلب سيطرة من بعيد او للكشف عن البروكسي.

ما هو عنوان IP الخاص بي؟

في النتائج التي ستعرضها هذه الاداة ، سترى عنوان IP الخاص بك كما مجموعة من المعلومات عن المدينة والمنطقة والدولة ورمز البلد ومزود خدمة الانترنت ISP وخط العرض وخط الطول.

معرفة نوع الجهاز عن طريق IP

وفيما يلي مقطع فيديو سيوضح لكم كيفية العثور على ما هو عنوان IP:

كيف أجد عنوان الـ IP العام

ما هو عنوان IPv4 الخاص بي

وللعثور على عنوان الـ IP العام ، انقر على "ابدأ"، ثم "الإعدادات"، ثم "الشبكة والإنترنت"، ثم " Wi-Fi". حدد الشبكة التي تتصل بها. انقر على “خصائص”. قم بالتمرير لأسفل النافذة – سيظهر عنوان الـ IP بجوار “عنوان IPv4”.