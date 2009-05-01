مصدر: إحجام مصري عن حضور احتفالات سفارة تل أبيب بالقاهرة بذكرى « الاستقلال »

فلسطين اليوم- القاهرة

قال مصدر دبلوماسي مصري مسؤول إن سفارة تل أبيب بالقاهرة شهدت إحجاماً ملحوظاً من قبل الشخصيات المصرية عن حضور احتفالاتها بالذكرى الـ 61 لما يسمى "استقلال" الدولة العبرية (ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني).

وكشف المصدر النقاب عن أنه "لم يحضر هذه الاحتفالات سوي اثنين من دبلوماسيي وزارة الخارجية، وأفراد قليلون للغاية، خاصة من وزارة الزراعة ممن تلقوا دورات تدريبية في الزراعة بها"

وأشار المصدر إلى أنه "لم يحضر هذا الاحتفال من السفراء العرب المعتمدين بالقاهرة سوي سفير الأردن لارتباط بلاده بعلاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل". وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن السفارة الإسرائيلية أقامت احتفالاً بحضور 400 شخصية مصرية.