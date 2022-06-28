جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد القائم بأعمال رئيس بلدية نحالين، إبراهيم غياظة، في بيان، أن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات، اقتحمت منطقة شعب أبو غزالة، جنوب البلدة، وهدمت غرفة زراعية".

يشار إلى أن الاحتلال هدم، قبل أيام، أربع غرف زراعية في نحالين، إضافة إلى غرفة في بلدة الخضر (جنوبا).

وتمارس سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المقدسيين وأهالي الضفة الغربية في بيوتهم ومحلاتهم التجارية ومزارعهم، بحجة البناء دون ترخيص، وتفرض عليهم مخالفات باهظة.