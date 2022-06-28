"أبل" تستعد لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الجديدة

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أمس الإثنين، أن شركة "أبل" الأميركية العملاقة تعد العدة لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الذكية خلال الفترة الممتدة من خريف 2022 حتى منتصف عام 2023.

وقالت الوكالة :"إن "أبل" تعد لـ"طوفان" من الأجهزة الجديدة يشمل أربعة أنوع من طراز "أيفون 14"، ومجموعة من الحواسيب اللوحية "آيباد"، و3 ساعات ذكية، فضلا حواسيب جديدة من طراز "ماك".

كما تشمل قائمة الأجهزة الجديدة مكبر الصوت اللاسلكي "هوم بود"، وتلفزيون "أبل" المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.

وأوضحت الوكالة، أن الشركة العملاقة على وشك الشروع في واحدة من أكثر فتراتها طموحاً على صعيد الإنتاجات الجديدة في تاريخها.

وتعتزم "أبل" إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنويا في شهر يونيو الجاري.

وأشارت الوكالة، إلى أن الإعلانات التي ظهرت في المؤتمر تعطي لمحة عما هو متوقع في الأجهزة الجديدة والبرمجيات معا، موضحاً أن من أهم التحديثات التي ستطرأ على "آيفون 14" هو قفل الشاشة بطريقة جديدة، فالشركة تعمل على هذا التحديث منذ عامين.

ولفتت إلى أنه من الطبيعي إدخال هذه الميزة الجديدة على هواتف "آيفون 14" نظرا لوجود مزايا جديدة، مثل عرض خدمات عديدة كالطقس والتقويم وحالة البورصة حتى في ظل سطوع منخفض.