كم مقدار راتب ماني مع بايرن ميونيخ ؟

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم السنغالي ساديو ماني، في ناديه الجديد بايرن ميونيخ.

وقالت الصحيفة الألمانية :"إن ماني سيتقاضى حوالي 19.8 مليون يورو سنوياً، أو ما يعادل 1.65 مليون يورو شهريا.

ويُشار إلى أنه يعتبر الراتب الجديد "قفزة" بالنسبة للنجم السنغالي، الذي كان يتقاضى ربع هذا المبلغ في ناديه ليفربول، ما يعادل 5.6 مليون يورو سنويا.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، تخطى نجم الكرة السنغالي ساديو ماني زميله السابق في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ليصبح أعلى لاعب إفريقي أجرا.

وكان أعلن بايرن ميونيخ الألماني، قبل أيام، رسميا، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، وقدمه للجماهير بقميص العملاق الألماني لأول مرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ظهر ماني بالقميص الأحمر "ألجديد"، في شرفة وسط مدينة ميونخ، حاملا قميص الفريق ورقم 2025 الذي يشير لفترة التعاقد التي تمتد إلى تلك السنة.