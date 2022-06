سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın في مسلسل المؤسس قيامة عثمان ويكيبيديا ، ولقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم في مقالاته التي نشرها اليوم الثلاثاء الموافق 28-6-2022 طبيعة المرض الذي الم جنيت اركين في وقت سابق وتوفي على إثره ، كما ونشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأ فيها المستخدمين بالتفاصيل مع نبأ الوفاة فيما تناقلته وسائل إعلام تركية وعربية .

ونواصل معكم تقديم سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın في مسلسل المؤسس قيامة عثمان ويكيبيديا خاصة ان عمليات البحث على هذا الأمر لم تتوقف لحظة ما كما ونشير لكم في هذه الفقرة الثانية الذي لعب دور قائد اللحى البيضاء في الموسم الثاني من المؤسس عثمان وعن التفاصيل فهي التالي:

وعن سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın جاء بعد تعرضه لوعكة صحية خيرة ألمت به في وقت سابق وعلى إثرها دخل الممثل الشهير المستشفى وتدهورت حالته الصحية للغاية إلا أن توفى وانتقلت روحه بجوار ربه .

ومن المتوقع أن يتم تشييع جنازة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın خلال الساعات المقبلة بحضور شخصيات تركية رسمية وعدد من الفنانين.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بواجب التعازي في وفاة الممثل جنيت أركين cüneyt arkın ، إذ جاءت في تغريدته على تويتر : " علمت ببالغ الحزن عن نبأ وفاة الفنان الكبير جنيت اركين الذي كان قدوة لنا بفنه وشخصيته. دعواتي له بالرحمة وخالص التعازي لعائلته ومحبيه ومجتمعنا السينمائي والامة التركية ".

Today not only died Cüneyt Arkın. At the same time, the greatest personality and best actor in the history of Turkish cinema passed away. rest in peace.#CüneytArkın pic.twitter.com/0qI9xTZnlp