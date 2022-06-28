سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın في مسلسل المؤسس قيامة عثمان ويكيبيديا ، ولقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم في مقالاته التي نشرها اليوم الثلاثاء الموافق 28-6-2022 طبيعة المرض الذي الم جنيت اركين في وقت سابق وتوفي على إثره ، كما ونشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأ فيها المستخدمين بالتفاصيل مع نبأ الوفاة فيما تناقلته وسائل إعلام تركية وعربية .

ونواصل معكم تقديم سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın في مسلسل المؤسس قيامة عثمان ويكيبيديا خاصة ان عمليات البحث على هذا الأمر لم تتوقف لحظة ما كما ونشير لكم في هذه الفقرة الثانية الذي لعب دور قائد اللحى البيضاء في الموسم الثاني من المؤسس عثمان وعن التفاصيل فهي التالي:

سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın

وعن سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın جاء بعد تعرضه لوعكة صحية خيرة ألمت به في وقت سابق وعلى إثرها دخل الممثل الشهير المستشفى وتدهورت حالته الصحية للغاية إلا أن توفى وانتقلت روحه بجوار ربه .

موعد دفن الممثل جنيت أركين في المؤسس عثمان

ومن المتوقع أن يتم تشييع جنازة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın خلال الساعات المقبلة بحضور شخصيات تركية رسمية وعدد من الفنانين.

وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بواجب التعازي في وفاة الممثل جنيت أركين cüneyt arkın ، إذ جاءت في تغريدته على تويتر : " علمت ببالغ الحزن عن نبأ وفاة الفنان الكبير جنيت اركين الذي كان قدوة لنا بفنه وشخصيته. دعواتي له بالرحمة وخالص التعازي لعائلته ومحبيه ومجتمعنا السينمائي والامة التركية ".

Today not only died Cüneyt Arkın. At the same time, the greatest personality and best actor in the history of Turkish cinema passed away. rest in peace.#CüneytArkın pic.twitter.com/0qI9xTZnlp — inspector gadget (@dusunmeyidusun) June 28, 2022

من هو جنيت أركين cüneyt arkın ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة حول سبب وفاة الممثل التركي جنيت أركين cüneyt arkın في مسلسل المؤسس قيامة عثمان ويكيبيديا وضعنا لكم معلومات عامة عن الراحل ، وهي التالي إذ هو فخر الدين جوريكلي باتور، المعروف بالاسم الفني جنيد أركين ، وهو من مواليد سبتمبر 1937 (العمر 84 سنة) .

ونستكمل معكم باقي المقالة حول من هو جنيت أركين cüneyt arkın إذ يعد أنه ممثل ومخرج ومنتج سينمائي تركي. يعد أحد أبرز الممثلين الأتراك في تاريخ التمثيل في تركيا بعد أن تألق في 300 فيلم ومسلسل تلفزيوني.