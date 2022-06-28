دعاء يوم عرفة 2022 مفاتيح الجنان وللأمام الحسين pdf لبيك اللهم لبيك .. أحاديث فضل يوم عرفة

دعاء يوم عرفة 2022 مفاتيح الجنان وللأمام الحسين pdf ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي وضعنا فها دعاء يوم عرفة مستجاب ومكتوب وجاء ذلك بعد أن لاحظنا أن هناك اهتماما واسعا من قبل الملايين من المسلمين في الوصول إلى هذا الدعاء من اجل التضرع به إلى الله عزوجل ونيل المطالب وكسب ثواب هذا اليوم العظيم الذي يعد من أيام الله عزوجل ونشير إلى أن يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة وفيه يحرص المسلمون على صيامه لثوابه العظيم .

ولقد حرصنا كل الحرص على وضع دعاء يوم عرفة 2022 مفاتيح الجنان وللأمام الحسين pdf بسبب عمليات البحث المستمرة عليها لا سيما في هذا التوقيت الذي يسبق موعد يوم عرفة ، وفيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يُعَد أهم أركان الحج ، ويترتب على الجميع المتابعة والمواصلة في قراءة المقالة حتى النهاية وعن التفاصيل فهي التالي:

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ولقد وضعنا لكم ادعية يمكن الدعاء بها في يوم عرفة ، وهي التالي: أولا: دعاء يوم عرفة ، اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهَلْ أو يُجهَلْ علي، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلًْا، وأنت تجعل الحزن سهَلًْا إذا شئت سهَلًْا.

ثانيا: دعاء يوم عرفة ، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

ثالثًا: دعاء يوم عرفة ، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

رابعا: دعاء يوم عرفة ، اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

خامسا: دعاء يوم عرفة ، اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

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فضل صيام يوم عرفة

وفي يوم عرفة يكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة كما وتجاب فيه الدعوات وفيما يلي فضائل صيام يوم عرفة وهو على النحو التالي:

أولا: فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2].

ثانيا: ونواصل معكم فضل صيام يوم عرفة ، يعد أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39].

ثالثا: وفي فضل صيام يوم عرفة الثالثة أنه يعد أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

رابعا: كما أنه من فضل صيام يوم عرفة هو انه يعد أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28].

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فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

وقبل أن بدأ في الحديد عن هذه التفاصيل التي تأخذكم إلى فضل صيام يوم عرفة وضعنا لكم حديث نبوي عن النبي محمد صلى الله عليه وسم وجاء فيه "مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ". وهو ما يدلل على أن هذا اليوم هو من أعظم أيام الله .