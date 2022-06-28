الاحتلال يخطر بوقف العمل في ثلاثة منازل بمسافر يطا جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بوقف العمل بمنازلهم في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور :"إن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين منذر خضر العمور والشقيقين خالد ومحمد سلمان جبر العمور بوقف العمل في منازلهم التي تبلغ مساحة كل منها 80 مترا مربعاً".

جدير ذكره أن سكان قرية التوانة، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.