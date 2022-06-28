تفاصيل ضبط اثنين من مروجي العملة المزيفة في حي الشجاعية

قال العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة بغزة اليوم الثلاثاء 28/6/2022 ، ان الشرطة وخلال الـ ٤٨ ساعة الماضية ضبطت مباحث الشجاعية اثنين من مروجي العملة المزيفة، وتم استكمال التحقيق معهم وتوقيفهم بشكل قانوني.

وأهاب البطنيجي خلال تصريحات لصوت الأقصى بالمواطنين الإبلاغ عن كل من يحاول تمرير العملات المزيفة، موضحاً انه تم ضبط آلات سابقاً لتزييف العملات ورفعت أصحابها للنيابة، ونحن نقف لهم بالمرصاد وشعبنا واعي لكل محاولات التزييف.

وبين انه لا يوجد إمكانيات كبيرة عند بعض الناس الذين يقومون بالتزييف، ومن السهولة معرفة العملات المزيفة.