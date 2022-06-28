"حشد": شكاوى متصاعدة بشأن التعذيب في سجون "السلطة"

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، أن وجود شكاوى متصاعدة عن التعذيب في سجون أجهزة "السلطة" الأمنية.

وأشارت "حشد"، إلى أن القانون الدولي يجرم ممارسات التعذيب، من خلال اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ذلك، وأيضًا من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني، وكل معايير حقوق الإنسان، التي تجعل من التعذيب جريمة ينبغي محاكمة مقترفيها وإنصاف ضحاياها.

وبدوره، قال رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي :"إن هناك تصاعد في شكاوى التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية للسلطة ناجم عن زيادة الاعتقال السياسي التي تشهده مدن الضفة الغربية".

وشدد عبد العاطي، على أن هناك ارتفاعًا في أعداد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن استمرار التعذيب بحق المعتقلين وحرية الرأي بالذات في سجن أريحا.

وأوضح أن ذلك كله يتطلب ضغطًا من المجتمع الفلسطيني وكل المؤسسات لوقف الاعتقال على خلفية سياسية، والمساءلة عن جرائم التعذيب بهدف منعها والحد منها.