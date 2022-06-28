إجابات امتحان الفرنساوي الثانوية العامة أدبي وعلمي في مصر 2022 ، بدأ طلاب الثانوية العامة في مصر 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تشمل اللغة الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، بواقع 33 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، ويبدأ الامتحان فى التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة، الا ان طلبة الثانوية العامة في مصر يختارون اللغة الفرنسية الفرنساوي لسهولتها ال ان التسريبات بدأت مبكراً منذ اللحظة الاولى لبداية الامتحان وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم إجابات امتحان الفرنساوي الثانوية العامة أدبي وعلمي في مصر 2022.

إجابات امتحان الفرنساوي الثانوية العامة أدبي وعلمي في مصر 2022

إجابات امتحان الفرنساوي الثانوية العامة أدبي وعلمي في مصر 2022 ، امتحان الفرنساوي ضمن اللغات الاجنبية المتاحة ، من بين الألمانية والإسبانية والصينية والإيطالية، الامتحان يكون بنظام الامتحان بكراستين واحدة للإجابات وواحدة للأسئلة، حيث يقوم الطالب بالتظليل على الإجابة الصحيحة في الاختيارات المتاحة أمامه في كراسة الأسئلة، ويتم تصحيح الإجابات إلكترونياً، كما أن كافة الامتحانات التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لطلاب الثانوية العامة ستتم بهذه الطريقة، وقامت الوزارة بمنع دخول الطلاب بالتابلت أو بالكتاب المدرسي







إجابات امتحان الفرنساوي الثانوية العامة أدبي وعلمي في مصر 2022

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات

امتحان الفرنساوي الثانوية العامة أدبي وعلمي في مصر 2022

ورقة الأسئلة لامتحان الفرنساوي يضم عدد ثلاثة وثلاثون سؤال حيث تتنوع الأسئلة في جميع أجزاء المنهج التي قام الطالب بدراستها خلال العام الدراسي، مثل المفردات اللغوية وأسئلة الترجمة والإيميل وأسئلة المواقف والقواعد الخاصة باللغة، تضم ورقة الأسئلة سته وعشرون سؤال لكل سؤال درجة واحدة، والسبع أسئلة المتبقية لكل سؤال درجتين فقط، سيجد الطالب جميع المعلومات المتعلقة بالمادة داخل كتيب المفاهيم.