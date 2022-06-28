طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي من قبل المسلمين في مختلف مناطق العالم ولا سيما الدول العربية والإسلامية، يبحث الكثير من المتابعين على طريقة عمل الكباب، ونتيجة لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" الإخباري تقديم الطريقة الصحيحة لصناعة الكباب المشوي على الفحم في البيت، حيث تتوفر اللحوم لدى الناس خلال أيام العيد ويقومون بإعدادها للكباب المشوي بطريقة شهية ولذيذة، لذلك نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم، آملين أن ينال على إعجابكم.

طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم

أولاً: المقادير:

1- كيلو من اللحم المقطع مكعبات.

2- بصلة كبيرة.

3- عصير ليمون.

4- نصف ملعقة من الزنجبيل.

5- ملعقة من بهارات اللحمة.

6- بصل بودرة.

7- ملح وفلفل حسب الرغبة.

8- ملعقة من الثوم البودرة.

9- حبة واحدة من الطماطم.

10- فلفل أخضر ألوان.





طريقة عمل الكباب المشوي على الفحم

ثانياً: طريقة التحضير:

1- نقوم بإحضار طبق كبير، ثم نضع الثوم البودرة، وعصير الليمون، وعصير البصل، وبهارات اللحمة، والزنجبيل، وربع كوب من الماء، والملح، والفلفل، ثم نضيف مكعبات اللحمة ونتركها في التتبيله لمدة ليلة كاملة في الثلاجة..

2- ثم نقوم بإحضار الشواية ونضع بها كمية كبيرة من الفحم المشتعل جيداً.

3- بعدها يتم تقطيع الطماطم والفلفل والبصل إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة، ثم نحضر الأسياخ للشوي، ثم نضع قطعة من اللحمة وقطع من الطماطم وقطعة من البصل وقطعة من الفلفل، ثم قطعة من اللحم, ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كل مكعبات اللحمة.

4- ونقوم برص الأسياخ على الشواية ونقلبهم من حين لأخر حتى يتحمر الكباب وينضج جيداً.

5- بعد أن يتم النضج نقدمه ساخن، بجوار سلطة الطحينة، والأرز، والسلطة الخضراء.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال على إعجابكم.