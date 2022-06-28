كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022؟، مع اقتراب موعد عيد الأضحى وبدء موسم الحج في الديار الحجازية، يبحث الكثير من الناس عن الأيام المتبقية لحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يعتبر من أكبر وأهم أعياد المسلمين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" تقديم موضوع كم يوم متبقي لعيد الأضحى المبارك، آملين أن ينال على إعجابكم ، كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022؟

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022؟

العد التنازلي لعيد الأضحى 2022

وقد بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى 2022 حيث لم يتبقى الكثير من الأيام، وفي هذا المقال نقدم لكم في هذا المقال تاريخ عيد الأضحى 2022 ومتى يبدأ عيد الأضحى المبارك لعام 2022 ؟ .





كم باقي على عيد الاضحى 2022؟

موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون يوم السبت بتاريخ 09-07-2022 التاسع من شهر تموز هو أول أيام عيد الأضحى 2022، ويوافق تاريخ عيد الأضحى 2022 10-12-1443 هجري العاشر من ذي الحجة، وكل عام وأنتم بخير.





كم باقي على عيد الاضحى 2022؟

متى عيد الاضحى ووقفة عرفة؟

من المتوقع أن يصادف عيد الأضحى 2022 لهذه السنة يوم السبت بتاريخ 09-07-2022 ميلادي و 1443-12-10 هجري وعليه تكون وقفة عرفة يوم 08-07-2022 يوم الجمعة.

موعد نهاية نهاية عيد الأضحى

وعيد الأضحى من أهم أعياد المسلمين، ويبدأ يوم 9-7- 2022، وينتهي عيد الأضحى يوم 13 ذي الحجة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال عن موعد عيد الأضحى المبارك، أملين أن ينال على إعجابكم.

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