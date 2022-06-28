بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الثلاثاء 28/6/2022

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم 28/6/2022 ، حيث جاءت اسعار الذهب اليوم مستقرة بعد تذبذب بالأمس التي جراء قرار الدول السبع وقف استيراد الذهب في روسيا ، حيث ان اسعار الذهب في مصر وخالصة عيار 21، وعيار 24 ، وعيار 18 تأخذ اهتماماً كبيراً لدى المصريين ، وذلك مع بدياة فصل الصيف وبدء المناسبات السعيدة والافراح بالإضافة الى تأثير فيروس كورونا بشكل كبير على سوق الذهب في مصر ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم 28/6/2022.

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم 28/6/2022

سعر الذهب في مصر عيار 14 اليوم الثلاثاء 28/6/2022 سجلت نحو 671 جنيها.

سعر الذهب في مصر عيار 18 اليوم الثلاثاء 28/6/2022 سجل نحو 860 جنيها.

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم الثلاثاء 28/6/2022 سجل 1004 جنيهات.

سعر الذهب في مصر عيار 24 اليوم الثلاثاء 28/6/2022 سجل 1147جنيها.





سعر سبائك الذهب اليوم

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5035 جنيها.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10070جنيها.

سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20140 جنيها.

في حين سجل سعر جنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8104 جنيهات.





سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم 28/6/2022

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,144 شراء 1,146

عيار 22 بيع 1,049 شراء 1,051

عيار 21 بيع 1,001 شراء 1,003

عيار 18 بيع 858 شراء 860

عيار 14 بيع 667 شراء 669

عيار 12 بيع 572 شراء 573

الاونصة بيع 35,578 شراء 35,649

الجنيه الذهب بيع 8,008 شراء 8,024

الكيلو بيع 1,144,000 شراء 1,146,286

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم 28/6/2022

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,103 جنيه $58.73

سعر الذهب عيار 22 1,011 جنيه $53.84

اسعار الذهب عيار 21 964.95 جنيه $51.39

اسعار الذهب عيار 18 827.10 جنيه $44.05

سعر الذهب عيار 14 643.29 جنيه $34.26

سعر الذهب عيار 12 551.39 جنيه $29.37

سعر الذهب عيار 9 413.54 جنيه $22.03

اسعار أوقية الذهب 34,296 جنيه $1,827

اسعار جنيه الذهب 7,720 جنيه $411.14

اسعار كيلو الذهب 1,102,779 جنيه $58,733

بكم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم 28/6/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

27 يونيو 1,101 963.27 825.65 642.17 550.42

26 يونيو 1,103 965.42 827.49 643.60 551.65

25 يونيو 1,103 965.44 827.51 643.61 551.66

24 يونيو 1,104 966.20 828.16 644.12 552.10

23 يونيو 1,101 963.18 825.57 642.10 550.37

22 يونيو 1,108 969.49 830.99 646.32 553.98

21 يونيو 1,105 967.24 829.05 644.81 552.69

20 يونيو 1,110 971.61 832.80 647.73 555.19

19 يونيو 1,112 972.90 833.91 648.59 555.93

18 يونيو 1,109 970.68 832.00 647.11 554.66