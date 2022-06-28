أعلنت السلطات الأميركية، فجر اليوم الثلاثاء، العثور على 46 جثة لمهاجرين في شاحنة بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وسائل الإعلام الأميركية نقلاً عن السلطات المحلية :"إنه تم العثور على 46 جثة لمهاجرين في شاحنة بولاية تكساس، فيما تم نقل 16 مصاباً من بينهم 4 أطفال إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأضافت الوسائل :"أنه تم العثور على الشاحنة على طريق صغير يؤدي إلى الطريق السريع في مدينة سان أنتونيو الواقعة على بُعد 240 كلم من الحدود مع المكسيك، وبدأت السلطات المختصة التحقيق لمعرفة حيثيات الحادث.

وكانت كشفت وسائل الإعلام عن أن تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة وصل مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على خلفية الصعوبات الاقتصادية في البلدان الفقيرة في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب الوباء.