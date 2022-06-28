أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية، الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، بدعم صعود الثمين بداية الأسبوع بالأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم، ليسجل 1109 جنيهات (59.13 دولار)، مقابل 1103 جنيهات (58.76 دولار) في تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند فتح تعاملات اليوم، إلى 831.97 جنيه (44.34 دولار)، مقابل 827.51 جنيه (44.07 دولار) عند إغلاق أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 647.08 جنيه (34.49 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 554.64 جنيه (29.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 415.98 جنيه (22.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) بالتعاملات الصباحية إلى مستوى 970.64 جنيه (51.74 دولار)، مقابل 965.44 جنيه (51.42 دولار) عند إغلاق أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34.499 ألف جنيه (1839 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7765 جنيها (413.89 دولار).