أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 ، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم" أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق العراقية، تزامنا مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 85.868 ألف دينار (58.81 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today.com" لرصد أسعار الذهب.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 64.402 ألف دينار (44.11 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.090 ألف دينار (34.31 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 42.934 ألف دينار (29.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 75.136 ألف دينار (51.46 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.670 مليون دينار (1829 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 601.089 ألف دينار (411.70 دولار).