الصحة المصرية: لقاحات كورونا منعت 20 مليون وفاة خلال هذه المدة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، اليوم الإثنين، أن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منع حدوث نحو 20 مليون حالة وفاة خلال عام.

وتحدث الدكتور حسام عبدالغفار، في منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، عن تأثير استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الحد من أعداد الوفيات خلال عام، استنادا إلى دراسة بحثية حديثة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "وفقا لدراسة بحثية حديثة نشرت في مجلة لانسيت فإن استخدام اللقاحات في 185 دولة، أدى إلى منع حدوث ما يقرب من 20 مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال عام".

وطالب المسؤول المصري المواطنين بسرعة الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والجرعات التنشيطية، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة.

ويوميا، تحث الوزارة عبر موقعها جميع الفئات بالتوجه لأقرب مركز للحصول على لقاح كورونا، مشددة على أن "اللقاحات والتطعيمات من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة بالأمراض".